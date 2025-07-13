Лишились денег и авто: пожилая пара москвичей передала мошенникам 17 млн рублей

В Москве семейная пара пенсионеров передала мошенникам свыше 17 млн рублей сбережений. Пожилые москвичи лишились не только денег, но и автомобиля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Неизвестный связался с 75-летним мужчиной, представившись сотрудником энергосберегающей компании, якобы для замены и поверки электросчетчиков. В процессе разговора пенсионер сказал аферисту код из смс. Затем жертве заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали, а деньги со счетов списали.

Растерявшийся мужчина сообщил супруге номер телефона, который ему продиктовали злоумышленники и уже пенсионерка начала общение с лжесотрудниками правоохранительных органов. После этого преступники обманули пожилую женщину, заставив ее снять все сбережения и передать через курьеров. Эти средства должны были быть зарезервированы на якобы безопасных счетах, но в итоге похищены.

В течение 20 дней пенсионеры, действуя по указаниям мошенников, снимали со своих счетов сбережения и передавали курьерам. Так, женщина передала более 6,4 млн рублей, а ее супруг отдал курьерам свыше 11 млн рублей, в том числе деньги от продажи автомобиля Nissan. Общий ущерб превысил 17 млн рублей.

Через некоторое время пожилые москвичи поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в правоохранительные органы. Прокуратура держит н контроле установление лиц, , причастных к совершению мошенничества.