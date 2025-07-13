Землетрясение произошло в Дагестане

В Дагестане в 12:09 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 балла на глубине 15 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Землетрясение зафиксировали на территории Цунтинского района в 3 км от населенного пункта Эльбок. При этом толчки не ощущались. Все социально значимые объекты продолжают работу.

Ранее в Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения располагался в 61 км юго-западнее необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 166 км.

До этого землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Пакистане. Оно произошло в 78 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан, где проживает 236 тыс. человек.