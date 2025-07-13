В России продолжается падение продаж вин

В первом полугодии текущего года, продажи продажи тихих вин в российской рознице снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а игристых — на 5%, сообщает «Коммерсант» .

Так, продажи тихого вина в январе–июне 2025 года сократились до 29,7 млн декалитров (дал). Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, влияющих на ситуацию. Среди них — увеличение стоимости продукции из-за повышения акцизов и пошлин, а также уменьшение разнообразия импортных брендов — поставки напитков из стран, с которыми у России напряженные отношения, сократились более чем на 50%.

При этом в последнее время россияне все больше склоняются к выбору пива и слабоалкогольных напитков, которые пытаются имитировать классическую винодельческую продукцию.

В то же время продажи игристых вин в РФ за отчетный период сократилась до 10 млн дал. Основной фактор, влияющий на снижение потребления вина, — рост цен.

Ранее в Госдуму РФ внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года. В настоящее покупать алкогольные напитки может время любой человек старше 18 лет.