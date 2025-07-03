В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи алкоголя лицам младше 21 года

Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму предложение запретить продажу алкогольных напитков россиянам младше 21 года. По ее мнению, в стране пора изменить действующий закон о регулировании алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности .

Если новый законопроект примут, то всем видам спиртного будет установлено одинаковое возрастное ограничение. В настоящее время любой человек старше 18 лет может покупать алкоголь, но, по мнению Сидухиной, это правило пора ужесточить.

«Вместе с тем общепризнанным фактом является то, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности», — говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту.

Ранее в России уже пытались увеличить возрастной порог для продажи алкоголя, включая инициативы от органов здравоохранения. Министерство здравоохранения России разрабатывало закон о запрете продажи крепких спиртных напитков лицам младше 21 года. В документах к проекту министерство ссылалось на медицинские исследования, которые показывают, что алкоголь мешает нормальному развитию мозга.

Автор нового законопроекта считает, что мозг человека полностью развивается только к 21 году. Она поддерживает идею повысить возрастной порог для покупки алкоголя, чтобы защитить молодежь от алкоголизма, укрепить семейные ценности и улучшить общественные отношения.