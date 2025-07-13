сегодня в 18:36

В Сумах нанесли удар по объекту критической инфраструктуры

Исполняющий обязанности мэра города Сумы Артем Кобзарь заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры. По его словам, в некоторых районах нет света, сообщает РИА Новости .

«Все службы занимаются ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации», — заявил Кобзарь.

Удары по украинской критической инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года. Это был ответ на теракты, которые украинские спецслужбы совершили на Крымском мосту.

Военкор Коц ранее описал тяжелую ситуацию ВСУ в Сумской области. Украинская оборона в этом районе сопровождается значительными потерями из-за отсутствия надежных укреплений.