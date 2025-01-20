В школе Петербурге ребенок выпал из окна пятого этажа

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Юный петербуржец выжил после падения из окна пятого этажа школы

В Санкт-Петербурге шестиклассник выпал из окна пятого этажа школы. Ребенку удалось выжить, он находится в реанимации с различными травмами, сообщает «Царьград» .

Происшествие случилось 20 января в одной из школ Невского района. По неизвестным причинам из окна выпал мальчик — школьник пролетел пять этажей и упал.

После случившегося юного пострадавшего увезли в больницу. Он находится в реанимации.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Центрального района Петербурга. Причины и обстоятельства случившегося с учеником выясняются.

Между тем обыски прошли в районных администрациях Санкт-Петербурга. Силовики расследуют факты падения наледи с крыш на прохожих.