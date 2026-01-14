Дети родились уже мертвыми: роженицы рассказали о халатности врачей в Новокузнецке

Стала известна информация о еще двух случаях смерти новорожденных в новокузнецкой больнице, где на новогодних праздниках скончались 9 младенцев. Роженицы обвинили в трагедии врачей медучреждения, сообщает SHOT .

Оксана К. в 2021 году состояла на учете в роддоме № 2, который относится к новокузнецкой больнице № 1. Она регулярно сдавала необходимые анализы и проходила обследования, чтобы убедиться в здоровье плода. На 40-й неделе у девушки подходил срок родов, но в госпитализации ей отказали.

Однажды самочувствие девушки сильно ухудшилось. Когда ее привезли в роддом, ребенок был уже мертв. На протяжении почти четырех лет Оксана судилась с больницей. По данным комиссии, малыша можно было спасти, если бы девушку вовремя госпитализировали. В итоге с учреждения взыскали 500 тыс. рублей морального ущерба, но в покрытии расходов на похороны там отказали.

Другая пациентка больницы также потеряла малыша в 2021 году. У нее появилась резкая боль в животе на 39-40-й неделе. Девушка самостоятельно добралась до роддома, у нее приняли роды, но девочка появилась на свет мертвой. Роженица обвинила врачей в халатности и подала на них в суд. По данным экспертизы, малышка погибла во время родов из-за некачественной медпомощи. С больницы взыскали 1 млн рублей.

По данным правоохранителей, в роддоме № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев с 4 по 12 января. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в халатности и причинению смерти по неосторожности задержаны главврач и завотделением реанимации роддома.

