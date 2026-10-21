Врач-невролог Евдокимов объяснил, чем опасно пользоваться смартфоном лежа

Привычка пользоваться смартфоном лежа на диване может привести к сдавливанию нервов и сосудов шеи, головной боли и онемению рук, рассказал невролог и остеопат Александр Евдокимов, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам врача, при использовании смартфона, планшета или ноутбука в таком положении возникает напряжение в шее. Поначалу человек может его не замечать, но со временем оно негативно сказывается на самочувствии. Среди возможных последствий — нарушения сна, покалывание и боли в конечностях.

Особенно опасна эта привычка для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы. Давление на нервы и сосуды не всегда сразу вызывает неприятные ощущения: боль может появиться лишь через три–четыре дня.

Из-за накопительного эффекта человек не всегда связывает симптомы с использованием гаджета лежа. Это затрудняет первичную диагностику. После приема у врача симптомы могут временно исчезнуть, но затем вернуться, если привычка сохраняется, пояснил Евдокимов.

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