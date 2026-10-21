Новые правила захоронения в России в 2026 году: законы, сроки и пособие на погребение

В материале РИАМО рассказываем о новых нормах для захоронений, зачем они введены и что теперь нужно учитывать при подзахоронении.

Какие законы регулируют погребение и захоронение в России в 2026 году

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Правила погребения в России регулируются основным федеральным законом № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле». Его последняя редакция вступила в силу в 2025 году.

Кроме того, в регионах есть свои законы и акты, например, в Московской области действует закон № 13/2026-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области „О погребении и похоронном деле в Московской области“». Такие законы не могут противоречить федеральному.

Сам процесс погребения и размещения захоронения регулируется СанПиНом 2.1.3684-21 и некоторыми положениями СанПиНа 2.1.3684-21, в которых определены правила размещения могил, возможности подзахоронений, содержания кладбищ и прочие условия.

Правила захоронения в России, действующие в 2026 году

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Основной закон не теряет свою силу, но в него вносятся изменения.

С 2025 года пособия на погребения выплачивается без участия работодателя. Все выплаты производит Социальный фонд России. Обратиться в фонд можно непосредственно в отделение, онлайн, через МФЦ или Госуслуги. Это значительно снижает сроки предоставления услуги.

Размер выплат не фиксированный и индексируется каждый год. Также размер зависит от статуса умершего. В 2026 году размер пособия варьируется от 9165,37 рубля до 70 884 рублей.

В 2026 году продолжается цифровизация в том числе в похоронном деле — формируется единая государственная система в этой сфере. Создаются цифровые двойники кладбищ и учет всех захоронений будет вестись в электронном виде. Это исключает продажу одного и того же места дважды и позволяет родственникам онлайн узнать точное местоположение могилы, проверить статус участка и заказать услуги.

Волеизъявление о погребении прижизненно можно осуществлять через Госуслуги.

Какие санитарные требования действуют на кладбищах в 2026 году

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Правила захоронений регулируются СанПиНами, которые могут уточняться в зависимости от региона. СанПиН 2.1.3684-21 в 2026 году регулируют требования:

к содержанию территорий кладбищ;

к размещению объектов похоронного назначения;

к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» тоже действует в 2026 году и конкретизирует отдельные технические моменты — например, нормативы по глубине могилы (минимум 1,5 м, стандартно — 2 м, при семейном подхоронении — до 2,2 м, при этом слой грунта над верхним гробом должен быть не менее 0,5 м), запреты на захоронение в водоупорный слой при высоком уровне грунтовых вод, требования к расстояниям от водозаборов.

Правила подзахоронения, действующие в 2026 году

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Важно помнить, что подзахоронения возможны только спустя 15-20 лет с момента последнего захоронения. В некоторых регионах России, где тяжелая почва или высокие грунтовые воды, срок может быть увеличен до 35 лет. Такие правила необходимы, потому что в российском климате останки разлагаются долго, и слишком раннее повторное захоронение создает риски для почвы и здоровья людей. Срок отсчета начинается от момента захоронения, а не даты смерти.

В Московской области подзахоронение возможно через 20 лет, в Москве — спустя 15 лет. Нормы не касаются урн с прахом, тут сроков нет и подзахоронения можно проводить в любое время.

При подзахоронении нужно учитывать:

Урны с прахом можно подзахоронить в любое время.

Нормы действуют для открытых кладбищ. На закрытых кладбищах, где новые могилы не выделяются, повторное захоронение возможно при согласовании с муниципалитетом.

Подзахоронить можно только близкого родственника: супруга/супругу, родителей, детей, внуков, бабушек и дедушек, родных братьев и сестер. Дяди, тети, племянники и прочие неблизкие родственники могут быть подзахоронены по решению суда или по особому решению муниципалитета. Посторонние лица не могут быть подзахоронены в одну могилу.

Если на участке есть свободное место для семейного захоронения, подзахоронить можно раньше установленного санитарного срока.

Коротко: что нужно знать о погребении в 2026 году

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