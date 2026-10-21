Игорь Брынцалов навестил раненых военнослужащих в госпитале в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев посетили филиал № 3 госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в микрорайоне Купавна. Они передали гуманитарную помощь и пообщались с ранеными военнослужащими, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Игорь Брынцалов и Сергей Лукичев передали госпиталю гуманитарную помощь, после чего посетили палаты раненых военнослужащих.

«Вы в надежных руках. Врачи и медсестры госпиталя — опытные и внимательные профессионалы», — отметил Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы также поблагодарил начальника филиала Сергея Евгеньевича и весь коллектив за заботу о бойцах.

Брынцалов напомнил, что для военнослужащих из Подмосковья действует Единый стандарт региональных мер поддержки. Он включает реабилитацию, психологическую и юридическую помощь, содействие в трудоустройстве.

«Если есть вопросы с документами, выплатами, лечением или нужна помощь семье — скажите, постараемся помочь», — добавил он.

Игорь Брынцалов и Сергей Лукичев пожелали военнослужащим крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Госпиталю больше 40 лет. Сейчас врачи и медсестры помогают участникам специальной военной операции восстановиться после ранений. За профессионализм и внимание к пациентам коллектив филиала занесен на Доску почета Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.