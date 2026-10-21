Путин поблагодарил Меланию и Трампа за усилия по урегулированию конфликта
Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости
Президент России Владимир Путин попросил спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа передать слова благодарности за действия по украинскому урегулированию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супругу Меланию. Об этом сообщает ТАСС.
Также Путин собирается поговорить с Уиткоффом по поводу вероятной встречи с Трампом в КНР.
Ранее сообщалось, что спецпосланник США встречается с президентом России в Санкт-Петербурге. Уиткофф привез документы с подходами к урегулированию украинского кризиса.
Встреча организована в Константиновском дворце. Ее согласовали за несколько суток.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.