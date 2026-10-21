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Путин поблагодарил Меланию и Трампа за усилия по урегулированию конфликта

Президент России Владимир Путин попросил спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа передать слова благодарности за действия по украинскому урегулированию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супругу Меланию. Об этом сообщает ТАСС .

Также Путин собирается поговорить с Уиткоффом по поводу вероятной встречи с Трампом в КНР.

Ранее сообщалось, что спецпосланник США встречается с президентом России в Санкт-Петербурге. Уиткофф привез документы с подходами к урегулированию украинского кризиса.

Встреча организована в Константиновском дворце. Ее согласовали за несколько суток.

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