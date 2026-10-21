сегодня в 13:43

Российская певица Лилая устроила концерт в палате роддома, пока рожала. Девушка исполняла оперные песни, чтобы легче пережить схватки.

По словам роженицы, акушерка сказала ей ритмично дышать, чтобы облегчить боль. Лилая решила воспользоваться своими музыкальными навыками.

Девушка исполняла оперные композиции прямо на больничной койке, чтобы отвлечься от болезненных схваток.

«А зачем я еще 15 лет училась академическому вокалу?» — иронично написала артистка.

Пользователи Сети пришли в восторг от трогательного момента и голоса певицы.

«Можно я позову вас на свои роды в будущем?», «Как красиво», «Какой красивый момент жизни!» — написали пользователи.

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