Новую премию для исполнителей услуг запустили в России

«Авито Услуги» объявили о запуске ежегодной премии «Знак мастерства». Ее цель — повысить стандарты качества на рынке услуг и отметить профессионалов, которые активно развивают свое дело с помощью платформы. Победителей определят среди 2,8 млн частных мастеров и компаний в 11 категориях — от ремонта и красоты до здоровья, обучения и развлечений.

Премия включает рейтинг исполнителей, который формируется алгоритмами сервиса, и открытый конкурс с 6 номинациями. Рейтинг строится на ключевых критериях: уровне сервиса, количестве и качестве отзывов, среднем рейтинге, сроке активной работы на платформе и числе контактов с клиентами. В конкурсе оцениваются авторы вдохновляющих историй («Хорошие истории»), быстрорастущие новички («Яркий старт»), создатели уникальных предложений («Креативная услуга»), мастера с безупречной репутацией («Дело, которому доверяют»), исполнители с максимально информативными и понятными профилями («Профиль в деталях»), а также те, кто за год значительно масштабировал бизнес («На уровень выше»).

Оценка номинантов опирается на внутренний рейтинг «Авито», мнение жюри и народное голосование заказчиков. Такой подход позволяет судить о надежности и клиентоориентированности исполнителя на основе реальных данных платформы.

Подача заявок продлится весь октябрь 2026 года, народное голосование и итоги подведут в ноябре, а публикация рейтинга и церемония награждения победителей состоятся в декабре.

Старший директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев отметил, что рынку услуг в России нужен знак качества, который поможет клиентам выбирать надежных исполнителей, а специалистам — подтверждать статус профессионала.

«Премия „Авито Услуг“ решает обе задачи: мы используем технологические возможности платформы, чтобы объективно оценить тех, кто ежедневно работает над качеством сервиса, доверием клиентов, и наградить их за вклад в развитие сферы услуг в России. Для нас важно создать долгосрочный механизм признания, который будет мотивировать предпринимателей расти и развивать свои стандарты», — подчеркнул Куроптев.

Победители конкурса в каждой номинации получат по 100 тыс. рублей на развитие бизнеса, памятные награды и возможность выступить спикерами на отраслевых мероприятиях. Участники рейтинга получат цифровые бейджи в профилях — знак качества для клиентов.