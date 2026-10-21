В Подмосковье Рузский регоператор за неделю заменил 74 мусорных бака

Рузский региональный оператор за неделю обновил емкости для смешанных и раздельно собранных отходов, установил 21 контейнер и отремонтировал еще шесть, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рузский региональный оператор за неделю заменил 74 емкости для твердых коммунальных отходов и раздельного сбора, установил 21 контейнер и отремонтировал шесть емкостей. Оператор продолжает обслуживать и обновлять баки и бункеры для крупногабаритных отходов, поддерживая порядок на контейнерных площадках.

«Ежегодно мы проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и инфраструктуры для сбора ТКО. Места установки новых емкостей распределяются в зависимости от сезонной нагрузки на адреса», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Регоператоры Подмосковья ежедневно выходят на маршруты. Рузский регоператор за неделю вывез более 210 тыс. м³ отходов из 13 муниципальных и городских округов. Объемы вывоза составили: — Волоколамский — более 9 тыс. м³; — Власиха — более 1 тыс. м³; — Восход — более 100 м³; — Истра — более 33 тыс. м³; — Красногорск — более 45 тыс. м³; — Краснознаменск — более 3 тыс. м³; — Лотошино — более 1,7 тыс. м³; — Молодежный — 122 м³; — Шаховская — более 3 тыс. м³; — Можайский — более 11 тыс. м³; — Наро-Фоминский — более 24 тыс. м³; — Одинцовский — более 64 тыс. м³; — Рузский — более 13 тыс. м³.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.