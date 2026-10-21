Два управленца из Подмосковья победили в суперфинале «Лидеров России»

В Мастерской управления «Сенеж» завершилась «Лига чемпионов» — суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В чемпионате участвовали 55 команд, объединивших 275 руководителей. По итогам общего рейтинга определены пять призовых мест, на которых расположились 17 команд-победителей. В их состав вошли 85 управленцев из 11 регионов России, в том числе два представителя Московской области, сообщила пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

От Московской области в число победителей вошли Алексей Кравченко и Сергей Шовгуров в составе команды АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“, занявшей третье место. Результаты суперфинала утвердили на заседании Наблюдательного совета конкурса. Победители будут тиражировать командные практики по всей стране для школьников, студентов и молодых профессионалов.

К участника обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

«Победителями суперфинала шестого сезона стали 17 команд. Что ждут от вас Президент и страна? Первое — чтобы вы были успешны. Второе — что каждый из вас станет ролевой моделью, примером для других. Президент создал систему, которая дала вам возможность проявить свои способности и добиться успеха. Теперь, двигаясь вперед, реализуя свои мечты и принося пользу стране, вы показываете миллионам мальчишек и девчонок, что такой путь открыт и для них, глядя на вас, они делают собственный выбор. И третье, мы ждем, что принцип открытого, честного отбора, при котором возможность двигаться вперед, делать карьеру и развиваться определяется способностями, талантом, работоспособностью и готовностью служить своей стране, вы будете транслировать дальше. Каждый из вас не просто успешный руководитель и талантливый лидер. Вы с члены команды, с которой вышли на этот конкурс, команды „Лидеров России“, команды Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ и, самое главное, команды нашего Президента», — отметил Сергей Кириенко.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Андрей Бетин рассказал, что суперфинал объединил победителей всех четырех направлений конкурса в одном соревновании.

«Все победители конкурса „Лидеры России“ — одна большая команда. И это сильнее любых титулов. Уверен: впереди — новые вершины, новые проекты и новые поводы для гордости. С такой командой единомышленников Россия действительно становится страной безграничных возможностей», — подчеркнул Бетин.

Первое место суперфинала разделили две команды, второе заняла одна команда, третье — три команды, четвертое — пять команд, пятое — шесть команд. Среди призеров пять управленческих команд корпораций, пять сборных, четыре государственные команды и три команды организаций. Средний управленческий стаж призеров составляет 11,4 года. Наиболее широко представлены государственная служба, промышленность, транспорт и дорожное хозяйство, атомная энергетика и промышленность.

Наблюдательным советом решено в ближайшее время определить 20 команд, которые пройдут уникальную образовательную программу. Ее обладатели будут названы с учетом баллов финала, суперфинала, а также участия представителей команд в стратегической экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе «Росатома».

Главным нововведением суперфинала стала возможность получить обратную связь от профессиональных экспертов прямо во время оценочных испытаний, чтобы скорректировать свои стратегии непосредственно в ходе выполнения заданий. Оценочные испытания «Лиги чемпионов» прошли 16 и 17 октября. В первом туре команды соревновались в кластерах по четыре или пять коллективов: участники вели переговоры, распределяли ресурсы и учитывали решения соперников. Во втором туре каждая команда работала самостоятельно. Задания были связаны с управлением инвестициями, распределением социальной части регионального бюджета, запуском нового продукта и разработкой программы поддержки семей.

18 октября команды встретились с членами Клуба «Лидеров России» «Эльбрус» и обсудили лидерство, развитие управленческого сообщества и будущее клуба. Конкурсанты пообщались с космонавтом Роскосмоса, Героем Российской Федерации Алексеем Зубрицким, а также с участниками программы «Время героев» — депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по молодежной политике, Героем Российской Федерации Владиславом Головиным, кавалером двух орденов Мужества, членом клуба «Эльбрус» Эдуардом Шоновым и кавалером ордена мужества, советником Министра культуры РФ, членом клуба «Эльбрус» Ильей Споняковым.

Участниками шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда» стали более 75 тысяч руководителей из 89 регионов страны и 66 иностранных государств. Финалистами сезона стали 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. Конкурс проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам всех сезонов подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира, назначения на высокие должности получили более 700 участников.

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