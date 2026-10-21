В Павловском Посаде расскажут о художнике Витольде Бялыницком-Бируле

Встреча о живописце-пейзажисте Витольде Бялыницком-Бируле пройдет 21 октября в 16:00 в выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде. Мероприятие продолжит цикл лекций «Искусство народов России», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Встречу посвятят русскому, советскому и белорусскому живописцу Витольду Бялыницкому-Бируле — народному художнику БССР и РСФСР, действительному члену Академии художеств СССР.

Художник считается одним из создателей мемориального пейзажа. Он мастерски передавал различные состояния природы, уделяя особое внимание свету и воздуху. Для его работ характерна сдержанная, почти монохромная цветовая гамма.

Полотна Бялыницкого-Бирули хранятся в Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске и других музейных собраниях.

Встреча начнется в 16:00. Возрастное ограничение — 12+. Адрес выставочного зала «Дом Широкова»: Московская область, Павловский Посад, пл. Революции, 9.

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