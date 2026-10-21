В Лыткарине 24 октября проведут Единый день диспансеризации

Жители Лыткарина смогут пройти профилактические обследования без предварительной записи в субботу, 24 октября, в поликлинике № 2 Лыткаринской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 2 Лыткаринской больницы 24 октября с 08:00 до 13:00. Адрес: ул. Коммунистическая, 63.

«Диспансеризация помогает оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и заболевания, которые на ранних стадиях могут протекать без выраженных симптомов. Единый день диспансеризации — это возможность пройти необходимые обследования в субботу, не откладывая заботу о своем здоровье», — рассказал заведующий поликлиникой № 2 Лыткаринской больницы Александр Стукалов.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

В другие дни пройти диспансеризацию можно по предварительной записи на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.