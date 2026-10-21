SHOT ПРОВЕРКА выявила в вейпах превышение заявленного содержания никотина

Расследование SHOT ПРОВЕРКИ выявило расхождения между составом вейпов и данными на упаковке, нарушения на производствах и продажу устройств без обязательной маркировки.

Лабораторные исследования показали: в ряде устройств содержание никотина в несколько раз превышало заявленное, а объем жидкости не соответствовал упаковке. Эксперт Евгения Гнучих пояснила, что занижение объема может приводить к недоплате акциза.

Во время рейда с движением «Здоровое Отечество» журналисты обнаружили в одном из табачных магазинов массовую продажу продукции без маркировки «Честный знак». По оценке команды, одна из компаний производит жидкости с нарушением санитарных стандартов. Другая же собирает вейп-атрибутику из китайских заготовок.

Пульмонолог Павел Бережанский рассказал о 16-летнем пациенте с поражением легких, связанным с вейпингом: повреждения затронули 90% легочной ткани. Психолог Вера Никишина предупредила о возможном ухудшении памяти, внимания и мыслительных процессов у подростков.

«Электронки и жижи достать через каналы в популярных мессенджерах без труда может и ребенок», — заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним запрещает закон.

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