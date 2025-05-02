Деньги на ветер: миллионы монет высыпались на шоссе в результате ДТП в Техасе

Миллионы монет высыпались на шоссе в результате ДТП в Техасе

Миллионы монет рассыпались по шоссе в американском штате Техас в результате ДТП с грузовиком. Фура перевозила 800 тыс. долларов в десятицентовых монетах, сообщает местное издание Associated Press .

ДТП произошло во вторник около 5:30 утра на южном шоссе № 287 в районе города Алворд. Грузовик опрокинулся на бок, когда водитель съехал с трассы и резким движением попытался вернуть тягач на проезжую часть. Водителя и пассажира госпитализировали.

В результате аварии миллионы монет высыпались на шоссе и обочину. Рабочие собирали монеты вручную, а также с помощью метел, лопат и промышленных пылесосов. Дорожное движение было перекрыто до 19:00.

Ранее в Ленинградской области произошла авария с участием фуры, перевозившей ящики с пивом. В результате ДТП пенное выпало из большегруза и разлилось по проезжей части.