Трассу «затопило» пивом в Ленобласти

сегодня в 11:43

В Ленобласти трассу залило пивом после ДТП с фурой

В Ленинградской области произошла авария с участием фуры, перевозившей ящики с пивом. В результате ДТП пенное выпало из большегруза, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных кадрах можно заметить, что из фуры попадало множество ящиков с синими банками. По данным СМИ, некоторые из напитков успели разлиться прямо на автодорогу.

По словам очевидцев, авария произошла на внутреннем кольце КАД, между Янино и Кудрово.

«Водитель вез пиво и не довез», — рассказали очевидцы.

Информации о наличии пострадавших не поступало. В результате ДТП перекрывали минимум одну из полос движения.

Ранее авария произошла около здания Российской академии наук в Москве, где иномарка Toyota сбила двух пешеходов.

