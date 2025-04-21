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Toyota сбила двух пешеходов рядом со зданием РАН в Москве

Автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов рядом со зданием Российской академии наук в Москве. Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу имени Пирогова, сообщает SHOT .

ДТП случилось рядом с улицей Косыгина в Москве. Мужчина и женщина переходили через дорогу. В этот момент их сбила Toyota Camry.

Женщине понадобилась госпитализация, мужчине оказали помощь на месте. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее на северо-западе Москвы на улице Свободы столкнулись кроссовер и трамвай. Последствия ДТП попали на видео.