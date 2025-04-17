Видео: кроссовер влетел в трамвай на северо-западе Москвы
Опубликовано видео ДТП с кроссовером и трамваем на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы на улице Свободы столкнулись кроссовер и трамвай. Последствия ДТП попали на видео, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
На опубликованных кадрах видно, что во время аварии внутри трамвая находились пассажиры. Некоторые люди остались сидеть на своих местах после столкновения общественного транспорта с кроссовером.
Также видно, что из иномарки вышел мужчина в синей куртке, он осматривал машину и с кем-то разговаривал по телефону.
Подробности случившегося выясняются. Информации о пострадавших на момент публикации заметки не поступало.