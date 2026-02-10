Деньги мимо кассы: в Нижнем Новгороде задержаны и о главврача больницы и его дочь

В Нижнем Новгороде проверяют на предмет мошенничества исполняющего обязанности главного врача городской больницы № 33 Павла Зубеева. Также задержана его дочь — заведующая офтальмологией Татьяна Соколова, сообщает «112» .

Силовики устроили обыски в двух частных центрах Соколовой, в больнице № 33 и в ГКБ Арзамаса. По предварительным данным, отец и дочь проводили офтальмологические операции в госбольницах за счет бюджета госучреждений, а затем оплату проводили через свои частные клиники.

Также пациенты рассказали, что им настойчиво предлагали пройти лечение в клиниках Соколовой и даже перенаправляли туда. При обысках у женщины нашли 35 тыс. евро, 15 тыс. долларов и 1,5 млн рублей.

Оба фигуранта задержаны. Правоохранители проверяют их финансовую деятельность.

