Геймерша из Омска хотела купить скин в игре у мошенника и лишилась денег

В Омске женщину обманули на 5,6 тыс рублей при покупке редкого скина в игре

Аферисты обманули 30-летнюю женщину из Омска во время покупки редкой пряничной винтовки в игре Murder Mystery 2. Она осталась без виртуального предмета и денег, сообщает РЕН ТВ .

На одной из онлайн-площадок женщина заметила, что продается редкий игровой пистолет. Он имеет вид пряничной винтовки.

Женщина договорилась, что встретится с продавцом в игре Murder Mystery 2 на сервере. Там должна была произойти сделка по продаже винтовки. За нее женщина перевела аферисту 5,6 тыс. рублей.

Но затем продавец удалил переписку. Он больше не выходит на связь. Было возбуждено уголовное дело.

