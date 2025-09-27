Дело завели в отношении кассирши за обман с продажей билетов на концерт в Туле

В отношении кассирши, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной музыкальной группы в Туле, возбудили уголовное дело, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, билеты были официально проданы, но женщина не внесла на счет организаторов мероприятия деньги. Также она продала часть билетов без внесения соответствующих отметок в базу данных.

Полученные деньги кассирша присвоила себе и потратила на свои личные цели. В результате несколько десятков человек не смогли попасть на концерт популярной российской группы.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают все эпизоды противоправной деятельности кассирши. По предварительным данным, речь идет о билетах на концерт группы «Руки вверх!».

Ранее силовики задержали владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Его подозревают в мошенничестве.

