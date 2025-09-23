Baza: задержан крупный уральский бизнесмен Алексей Бобров

Силовики задержали владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. Крупного уральского бизнесмена доставили из столицы в Екатеринбург в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщает Baza .

Также накануне вечером были задержаны соратница бизнесмена и глава совета директоров Татьяна Черных, а также руководитель дочерней компании Артем Носков и ее бывший глава Антон Боликов.

В рамках судебного процесса по делу о мошенничестве судебные приставы начали изымать бизнес у Боброва.

Накануне вечером их задержали после того, как Носков не явился на заседание Ленинского суда. Их подозревают в присвоении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.

