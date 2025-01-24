Дело завели после ДТП в Истре, где двое парней заживо сгорели в машине

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после страшного ДТП в Истре, в результате которого погибли 18-летний парень и его несовершеннолетний друг, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова уточнила, что дело завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария, в результате которой сгорели две машины, произошла накануне днем на 40 км трассы М-9 «Балтия». Спровоцировал ее 18-летний парень, который сел за руль ВАЗа без прав: в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в попутно двигавшийся Opel.

В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся и вспыхнул. Внутри находился не только водитель, но и пассажир — его 16-летний друг. Оба сгорели заживо. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как полыхает машина.

Огонь в результате перекинулся на авто второго участника ДТП. О состоянии водителя Opel ничего не известно.