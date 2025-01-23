Жуть: появилось видео горящей машины, в которой погибли парни в Подмосковье

В Подмосковье очевидцы сняли на видео машину, в которой сгорели два парня

В подмосковной Истре 18-летний парень и его 16-летний друг заживо сгорели в машине после ДТП. Кадры горящего автомобиля, в котором погибли двое молодых людей, публикует «112» .

По данным областной полиции, в результате аварии сгорели две машины. ДТП случилось из-за 18-летнего погибшего, который не имел водительских прав, но сел за руль Lada.

Предварительно, водитель без прав не справился с управлением и врезался в попутно движущийся Opel. После этого отечественная машина перевернулась и загорелась, огонь также перекинулся на иномарку.

О состоянии водителя Opel информации нет. Молодой водитель Lada и его пассажир погибли на месте.