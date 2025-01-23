18-летний водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП с пожаром в Подмосковье

Аварию, в которой сгорели сразу два автомобиля в Подмосковье, спровоцировал 18-летний водитель, не имеющий прав управлять транспортом. В итоге он и его 16-летний пассажир погибли, сообщает полиция Московской области .

Предварительно установлено, что 18-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир находились в машине марки ВАЗ. В какой-то момент юный автомобилист не справился с управлением, врезался в попутно движущийся Opel, после чего ВАЗ опрокинулся и загорелся. После этого пламя перебросилось на машину второго участника ДТП. О состоянии водителя Opel ничего не сообщается.

На момент публикации заметки оба транспортных средства потушены. Смертельная авария произошла около 15:00 на 40-м километре трассы М-9 «Балтия» в Истре.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято по итогам проверки и в рамках действующего закона.

Ранее в Сети появились фото с места ДТП в Подмосковье, где загорелись две машины.