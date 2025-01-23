В Подмосковье на Новорижском шоссе сгорели две машины

Сразу два автомобиля вспыхнули и сгорели вблизи деревни Чесноково, по словам очевидцев, есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Как и при каких обстоятельствах загорелись транспортные средства, пока не сообщается. На опубликованных в Сети кадрах видно, что, предположительно, произошло лобовое столкновение, после чего обе машины загорелись.

Одна из машин полностью охвачена огнем, а вторая — наполовину. При этом багажное отделение у второго автомобиля открыто.

По словам очевидцев, в результате случившегося пострадали люди, но кто и какие травмы получил, устанавливается компетентными органами.