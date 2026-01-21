Дело возбудили на жителя Балашихи, распылившего перцовый баллончик в ребенка

Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего мужчины, который напал на семью соседей в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 17 января в одном из жилых домов муниципалитета. Фигурант распылил перцовый баллончик в сторону своего соседа, его супруги и их годовалого ребенка. Также мужчина ударил главу семейства по лицу.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее собака напала и едва не загрызла четырехлетнего ребенка в Подмосковье. Пострадавшему наложили около 25 швов.

