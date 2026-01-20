Чудом не загрызла: ротвейлер напал на четырехлетнего ребенка в Подмосковье

В Подмосковье 4-летнему ребенку наложили около 25 швов после нападения собаки

Собака напала и едва не загрызла четырехлетнего ребенка в Подмосковье. Пострадавшему наложили около 25 швов, сообщает Msk1.ru .

Инцидент произошел в закрытом коттеджном поселке Мининская Поляна Раменского округа. Дети катались на снежной горке, когда с соседнего участка выбежал ротвейлер.

«На горке была дочь соседа и два моих сына. Младший спустился с горки, и в этот момент метрах в 30−40 открылась калитка, выбежал ротвейлер и побежал в сторону горки к ним», — рассказал отец мальчика Денис.

По его словам, оставшимся на горке детям удалось найти безопасное место. Собака напала на младшего сына. Пес откусил мальчику часть кожи — прямо до кости. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Медики наложили мальчику 13 швов на ноге и 10-12 на ухе.

Денис добавил, что в настоящее время мальчик чувствует себя хорошо. Ходить ему до сих пор нельзя, поэтому в туалет ребенка мужчина с супругой носят на руках.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Денис утверждает, что собаки не впервые выбегают с участков и беспокоят жителей коттеджного поселка.

