Совсем больной? Неадекват с баллончиком атаковал соседей с малышом в Балашихе
Неадекват ворвался в чужую квартиру и облил соседей с годовалым ребенком из баллончика в Подмосковье. Пострадавшая семья обратилась в полицию, сообщает 112.
Инцидент произошел 17 января в Балашихе. Пострадавшие рассказали, что вызвали сотрудников полиции, так соседи сильно шумели в ночное время. Прибывшие на вызов правоохранители провели беседу с соседями и уехали. Утром семье выключили свет, отец вышел в подъезд, чтобы включить рубильник.
В этот момент на главу семейства напал мужчина из соседней квартиры. Неадекват вылил на своего оппонента содержимое химического баллончика, а позже облил им даже годовалого ребенка.
В результате нападения вся семья получила ожоги. Ребенка доставили в медучреждение. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавшего.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.