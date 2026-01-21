Совсем больной? Неадекват с баллончиком атаковал соседей с малышом в Балашихе

Мужчина ворвался в квартиру соседей и облил семью из баллончика в Подмосковье

Неадекват ворвался в чужую квартиру и облил соседей с годовалым ребенком из баллончика в Подмосковье. Пострадавшая семья обратилась в полицию, сообщает 112 .

Инцидент произошел 17 января в Балашихе. Пострадавшие рассказали, что вызвали сотрудников полиции, так соседи сильно шумели в ночное время. Прибывшие на вызов правоохранители провели беседу с соседями и уехали. Утром семье выключили свет, отец вышел в подъезд, чтобы включить рубильник.

В этот момент на главу семейства напал мужчина из соседней квартиры. Неадекват вылил на своего оппонента содержимое химического баллончика, а позже облил им даже годовалого ребенка.

В результате нападения вся семья получила ожоги. Ребенка доставили в медучреждение. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавшего.

