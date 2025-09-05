сегодня в 13:58

Дело возбудили на приезжего, который угрожал убийством пенсионерке в Электростали

В Подмосковье расследуется дело в отношении мигранта, который угрожал убить пожилую жительницу Электростали, сообщает Информационный центр СК России .

Правоохранители в ходе мониторинга соцсетей увидели информацию о противоправных действиях приезжего в Подмосковье. Мужчина неоднократно высказывал угрозы в адрес пенсионерки в Электростали.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Обстоятельств происшествия устанавливаются.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. доложить о ходе расследования.

Ранее в Подмосковье мигрант угрожал охраннице в Электростали со словами «мы вас недорезали». Это произошло после того, как она попросила его покинуть прилегающую к рынку территорию.