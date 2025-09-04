В Подмосковье мигрант угрожал охраннице со словами «мы вас недорезали»

В подмосковной Электростали иностранец угрожал пожилой охраннице со словами «мы вас тогда недорезали» из-за того, что она попросила его покинуть прилегающую к рынку территорию. О произошедшем женщина рассказала активистам местного отделения «Русской общины», сообщается в Telegram-канале движения.

По словам россиянки, конфликт произошел еще 18 августа. На территорию комплекса, в котором работает женщина, приехала красная иномарка. За рулем автомобиля находился бородатый мужчина, говоривший с акцентом. Охранница, выполняя указание руководства, попросила гостя покинуть территорию согласно действующим правилам.

В этот момент иностранец вышел из себя и начал угрожать женщине. По словам охранницы, агрессор знал, что она будет одна работать в ночную смену, и пообещал «подкинуть что-нибудь», от чего у нее «руки-ноги поотлетают».

«Вот мы вас тогда недорезали», — такие слова, как вспомнила охранница, повторял мужчина во время словесной перепалки.

Жительница Подмосковья уже написала заявление в полицию. Представители «Русской общины» оказывает ей поддержку.

Активисты утверждают, что мужчина, угрожавший охраннице со словами «мы вас тогда недорезали», родом из Средней Азии.