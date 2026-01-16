«Даже не извинились»: коммунальщики разбили стекло машины актрисы Юлии Снигирь

сегодня в 18:53

Российская актриса кино, телевидения и дубляжа Юлия Снигирь пожаловалась на сотрудников управляющей компании, которые повредили ее автомобиль в центре Москвы.

«ГБУ „Жилищник“ Пресненского района разбили стекло, сломали дворники на машине и даже не извинились», — написала Снигирь в Instagram*, поставив грустный смайлик в конце.

Предположительно, инцидент произошел во время уборки снега.

*Принадлежит запрещенной в РФ организации Meta.

