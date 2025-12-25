Дирижер Лубченко назвал музыкантов обслуживающим персоналом и «просто дерьмом»

Скандал развернулся вокруг дирижера Санкт-Петербургского губернаторского оркестра Антона Лубченко, который перед выступлением сравнил музыкантов с обслуживающим персоналом, сообщает РЕН ТВ .

Он не стеснялся в выражениях и унизил коллег.

«Вы — обслуживающий персонал, не более чем просто дерьмо», — сказал дирижер.

Унизив музыкантов, Лубченко демонстративно ушел со сцены и с иронией пожелал им хорошего выступления.

Антон Лубченко известен как талантливый, но скандальный дирижер. Он стал участником нескольких конфликтов. Последний из таких произошел, когда мужчина обозвал дебилом французского композитора Делиба.

Дирижер работал в разных регионах до Петербурга. Он получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями, когда был художественным руководителем Приморского театра оперы и балета. Также в одно время он занимал пост худрука Театра оперы и балета Бурятии, но покинул его со скандалом.

