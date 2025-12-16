Актрису из «Счастливы вместе» оштрафовали за скандал с соседями

сегодня в 16:51

Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за скандал с соседями

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», повздорила с соседями и получила штраф за это, сообщает «112» .

Бочкарева поскандалила с соседкой в коттеджном поселке. На актрису составили протокол о мелком хулиганстве.

Суд назначил Бочкаревой штраф — 1 тыс. рублей. Артистка попыталась обжаловать решение, но апелляцию отклонили.

Бочкарева, помимо «Счастливы вместе», снималась в таких лентах, как «Дружба народов», «Елки Последние», «Букины».

Между тем артистка Татьяна Арнтгольц развелась с Марком Богатыревым после 5 лет брака. У пары есть общий сын Данила (2021 г. р.).

