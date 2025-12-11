Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись

Московский суд официально развел актеров Марка Богатырева и Татьяну Арнтгольц после пяти лет брака, сообщает РИА Новости .

Суд удовлетворил иск Богатырева о расторжении брака с супругой. Сами актеры на заседание не явились. Их представителей там также не было.

Заявление о разводе Богатырев подал 10 ноября. Супруги тогда никак не прокомментировали новости о скором расторжении брака.

Звезда сериала «Кухня» начал встречаться с актрисой в 2018 году. Спустя два года они официально оформили свои отношения. У пары есть общий сын Данила (2021 г. р.).

Для Арнтгольц это уже второй развод. В 2013 году она расторгла брак с актером Иваном Жидковым, которому родила дочь Марию (2009 г. р.).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.