Актер Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц

Пара оформила свои отношения тайной церемонией в 2020 году, и у них есть общий сын. Для Татьяны это не первый развод. В 2013 году она расторгла пятилетний брак с актером Иваном Жидковым, с которым у них есть общая дочь.

Марк Богатырев прославился своей ролью в сериале «Кухня». В сентябре он стал владельцем собственного заведения общепита. Татьяна Арнтгольц — востребованная актриса кино и театра.

Оба актера пока никак не прокомментировали новость о скором разводе. Ни Богатырев, ни Арнтгольц не отвечают на звонки журналистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.