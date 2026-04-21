Давка, эвакуация: ситуация в метро Москвы после сбоя на Сокольнической линии

Пассажиры рассказали о давке на станции «Парк культуры» после масштабного сбоя

Из неисправного поезда на «красной» ветке московского метро эвакуировали около 200 человек — пассажирам пришлось покидать вагоны и идти пешком по тоннелю до ближайшей станции. На фоне масштабного сбоя на станции «Парк культуры» началась сильная давка, а автобусы КМ не справляются с потоком людей, сообщают « Осторожно, новости ».

Давка и закрытые переходы

На станции «Парк культуры» сейчас наблюдается критическое скопление пассажиров, переход на Сокольническую линию частично ограничен. По словам очевидцев, сесть в бесплатные компенсационные автобусы, запущенные от «Черкизовской» до «Комсомольской», практически невозможно из-за большого количества желающих.

Данные о пострадавших

Предварительной причиной ЧП в Дептрансе называют техническую неисправность состава, который находился на сервисном обслуживании. По официальным данным ГУ МВД России по Москве, пострадавших в результате инцидента нет. Однако, как сообщал канал «112», за медицинской помощью все же обратился 63-летний мужчина — его госпитализировали с переломом.

Ранее у станций «красной» ветки были замечены расчеты пожарных и машины скорой помощи, а очевидцы публиковали кадры задымления в вагонах. На данный момент специалисты метрополитена продолжают работы по восстановлению движения на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».

