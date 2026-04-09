«Чувашские беглецы» оказались дезертирами, которые должны были ехать на СВО

Из поезда в Чувашии сбежали бывшие заключенные, которые должны были отправиться на СВО, сообщает SHOT .

Накануне появилась информация о том, что шесть заключенных сбежали из спецвагона во время остановки в чувашском поселке Ибреси. Позже во ФСИН заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Там отметили, что побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании не происходило.

9 апреля появились данные, что на самом деле речь идет о бывших заключенных, которые подписали контракты с Минобороны РФ и должны были отправиться добровольцами на СВО. Они ехали не в специальном, а обычном вагоне к месту прохождения службы.

По дороге мужчины передумали отправляться на СВО и решили сбежать. Они тайно вышли из поезда во время стоянки в Ибреси.

Сейчас в отношении мужчин хотят завести новые уголовные дела, но уже по статье за дезертирство.

