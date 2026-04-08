ФСИН отрицает информацию о побеге заключенных в Чувашии

В ФСИН заявили, что информация о побеге шести заключенных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности, сообщает ТАСС .

Ранее некоторые СМИ опубликовали новости о том, что заключенные сбежали из спецвагона во время остановки в поселке Ибреси. Отмечалось, что у преступников может быть холодное оружие.

В ФСИН опровергли данные сведения.

«Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе ФСИН.

Там заявили, что побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании не происходило.

