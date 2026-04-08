По улицам Чувашии разгуливают шесть вооруженных зэков

сегодня в 14:43

Шесть вооруженных зэков сбежали при перевозке в поезде в Чувашии

Шесть заключенных сбежали из спецвагона поезда Томск-Адлер в Чувашской Республике. Они могут быть опасны, сообщает Mash .

Заключенные сбежали во время остановки в поселке Ибреси. Она длилась всего две минуты.

При себе у преступников может быть холодное оружие. Правоохранители уже начали искать заключенных.

Ранее из колонии-поселения в Садковском Веселовского района Ростовской области сбежал 26-летний преступник. Его осудили по статье 264.1 Уголовного кодекса России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

