По улицам Чувашии разгуливают шесть вооруженных зэков
Шесть вооруженных зэков сбежали при перевозке в поезде в Чувашии
Шесть заключенных сбежали из спецвагона поезда Томск-Адлер в Чувашской Республике. Они могут быть опасны, сообщает Mash.
Заключенные сбежали во время остановки в поселке Ибреси. Она длилась всего две минуты.
При себе у преступников может быть холодное оружие. Правоохранители уже начали искать заключенных.
Ранее из колонии-поселения в Садковском Веселовского района Ростовской области сбежал 26-летний преступник. Его осудили по статье 264.1 Уголовного кодекса России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
