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Члена экипажа армейской авиации киевского режима ликвидировали в зоне спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Офицер 12-й бригады армейской украинской авиации Александр Шемчук летал на Ми-8. Подтверждение этому можно найти в открытых источниках.

Ранее Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удар по скоплению живой силы и спецтехники в 127 районах.

ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.