Члена экипажа армейской авиации ВСУ ликвидировали в зоне СВО
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Члена экипажа армейской авиации киевского режима ликвидировали в зоне спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
Офицер 12-й бригады армейской украинской авиации Александр Шемчук летал на Ми-8. Подтверждение этому можно найти в открытых источниках.
Ранее Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удар по скоплению живой силы и спецтехники в 127 районах.
ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины.