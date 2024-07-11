За сутки ВС РФ ударили по живой силе ВСУ в 127 районах

сегодня в 14:26

Вооруженные силы России продолжают достигать целей специальной военной операции на Украине, за последние сутки они нанесли удар по скоплению живой силы и спецтехники в 127 районах, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Также за последние сутки бойцы российской армии успешно сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 24 беспилотника.

С начала проведения специальной военной операции Украина лишилась 545 зенитных ракетных комплексов, 627 самолетов и 27 529 дронов различного типа.

Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении от присутствия Вооруженных сил Украины в Восходе. Населенный пункт расположен в Донецкой Народной Республике.