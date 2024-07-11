сегодня в 13:25

Российские военные смогли освободить населенный пункт Восход, который находится в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили вооруженные формирования противника в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка Донецкой Народной Республики.

Также российские военные смогли отразить 5 контратак штурмгрупп механизированных бригад ВСУ.

Украинские военные потеряли до 335 военнослужащих, два автомобиля, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», четыре 100-мм пушки МТ-12 «Рапира» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине по указу президента России Владимира Путина.