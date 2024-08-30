Число жертв выросло: скончалась юная пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Тагиле

В больнице умерла 12-летняя девочка, пострадавшая от взрыва газа в Нижнем Тагиле

Спустя почти месяц борьбы за жизнь в больнице умерла 12-летняя Полина, которая пострадала при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на втором этаже, где находились Полина и ее друзья. Сразу после происшествия девочку срочно госпитализировали.

29 августа школьница ушла из жизни в Детской городской больнице № 9. В результате число жертв этой ужасной трагедии возросло до 11 человек.

1 августа в Нижнем Тагиле на улице Сибирской произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом здании, что привело к обрушению одного из подъездов.

После ЧП были задержаны мастер и двое слесарей из компании «Газэкс». На них возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, которая подразумевает ответственность за выполнение работ с нарушением норм безопасности.