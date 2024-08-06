Двум слесарям и мастеру грозит до 10 лет колонии после взрыва газа в Тагиле

В рамках расследования уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле задержали трех сотрудников компании «ГАЗЭКС» — мастера и двух слесарей. Компания активно сотрудничает со следствием, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу организации.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция по 3-й части статьи, подразумевающей ответственность за смерть двух и более лиц, предусматривает лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.

Итоговое решение в адрес задержанных сотрудников вынесут по результатам дополнительных экспертиз.

В районе полудня 1 августа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле взорвался газ в жилом доме. В результате ЧП обрушился целый подъезд. Погибли 10 человек, в том числе пятеро детей — семилетний мальчик и четверо девочек.