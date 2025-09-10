сегодня в 21:34

Число жертв ударов Израиля по Йемену возросло до 35

В результате авиаударов ВВС Израиля по объектам хуситов в столице Йемена и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, а число раненых достигло 131, сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah .

«В результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, ранения получил 131 человек», — приводит телеканал заявление Минздрава в сформированном хуситами правительстве.

В среду Военно-воздушные силы Израиля атаковали йеменскую Сану, находящуюся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Хуситские системы ПВО отражали атаку Тель-Авива.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» впервые ударило беспилотниками по району рядом с городом Димоном на юге Израиля. Там расположен ядерный исследовательский центр.